Maria De Filippi, Ares Gate: «Setta con a capo Lucifero? Sembra ci sia sotto chissà cosa, ma…» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anche Maria De Filippi dice la sua sull'Ares Gate, la presunta Setta e le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice di punta di Canale 5 ha detto cosa pensa in un'intervista su Radio Capital concessa a Selvaggia Lucarelli, che per vederci ancora più chiaro per "TPI" nei giorni scorsi aveva scambiato qualche parola con Francesco Testi, per anni alla corte di Alberto Tarallo e iscritto all'Ares Film fino al 2015.

