Mara Venier nuovo programma? L'indiscrezione fa impazzire i fan (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mara Venier nuovo programma? Stando ad alcune indiscrezioni pare che la conduttrice di Rai Uno potrebbe essere alla guida dello Zecchino d'Oro. Lo Zecchino d'Oro annovera tra i suoi papabili conduttori anche la regina delle domenica pomeriggio di Rai Uno, stando ad alcune indiscrezioni, infatti, pare che la conduttrice potrebbe approdare alla guida del programma dedicato ai piccoli. Non manca molto al via del programma e stando a quanto si legge sul web pare proprio che se la cosa dovesse andare in porto, potrebbe essere lei stessa a condurre anche le puntate pomeridiane. Nel frattempo, possiamo continuare a seguirla tutte le domeniche pomeriggio con la sua Domenica In che puntata dopo puntata continua a raggiungere alti livelli di ascolti e successi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier su Instagram: il balletto per il marito è uno spasso DiLei Mara Venier condurrà «Lo Zecchino d’oro»

Nuova avventura televisiva per Mara Venier. Come riporta TvBlog, la conduttrice, che tra due settimane spegnerà le 70 candeline, debutterà alla guida de «Lo Zecchino d’oro». Lo padrona di casa di ...

Nemmeno lo Zecchino d’Oro 2020 per Lorella Cuccarini: “Mara Venier condurrà con Carlo Conti”

E alla fine Lorella Cuccarini non farà nemmeno Lo Zecchino d'Oro. Dopo le voci dell'estate che volevano la conduttrice in uscita da La Vita in Diretta ma allo stesso tempo ricompensata con la prima se ...

