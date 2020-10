Le Ragazze, le storie di venerdì 2 ottobre su Rai 3 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le Ragazze su Rai 3 da venerdì 2 ottobre, ecco le protagoniste della prima puntata Secondo appuntamento venerdì 2 ottobre su Rai 3 con Le Ragazze, il programma che racconta diverse generazioni di donne e l’evoluzione della figura femminile. Scritto da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti, in questa nuova edizione il programma perde la conduttrice Gloria Guida. Il filo della trasmissione sarà tenuto dal groviglio di voci di donne che raccontano la storia degli ultimi 90 anni del nostro paese in particolare concentrando l’attenzione sulla trasformazione della figura femminile. Le storie di venerdì 2 ottobre La seconda puntata sarà aperta da Anna Maria Novaretti, classe 1928, ex ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lesu Rai 3 da venerdì 2, ecco le protagoniste della prima puntata Secondo appuntamento venerdì 2su Rai 3 con Le, il programma che racconta diverse generazioni di donne e l’evoluzione della figura femminile. Scritto da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti, in questa nuova edizione il programma perde la conduttrice Gloria Guida. Il filo della trasmissione sarà tenuto dal groviglio di voci di donne che raccontano la storia degli ultimi 90 anni del nostro paese in particolare concentrando l’attenzione sulla trasformazione della figura femminile. Ledi venerdì 2La seconda puntata sarà aperta da Anna Maria Novaretti, classe 1928, ex ...

