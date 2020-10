Lazio ai gironi della Champions League 2020/2021: programma, date e partite (Di giovedì 1 ottobre 2020) IL GIRONE DELL’INTER IL GIRONE DELL’ATALANTA IL GIRONE della JUVENTUS TUTTI I gironi DELLE ITALIANE IN Champions League La Lazio si prepara a un attesissimo ritorno in Champions League, derivato dalla strepitosa stagione 2019/2020, la quale le ha consentito di rientrare a far parte delle quattro compagini italiane nel miglior torneo per club in Europa. Luis Alberto e Ciro Immobile sono stati i fautori della qualificazione in Champions e proveranno a trascinare i biancocelesti al miglior risultato possibile, con obiettivo iniziale rappresentato dal passaggio della fase ai gironi. La compagine capitolina dovrà affrontare Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Club ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) IL GIRONE DELL’INTER IL GIRONE DELL’ATALANTA IL GIRONEJUVENTUS TUTTI IDELLE ITALIANE INLasi prepara a un attesissimo ritorno in, derivato dalla strepitosa stagione 2019/, la quale le ha consentito di rientrare a far parte delle quattro compagini italiane nel miglior torneo per club in Europa. Luis Alberto e Ciro Immobile sono stati i fautoriqualificazione ine proveranno a trascinare i biancocelesti al miglior risultato possibile, con obiettivo iniziale rappresentato dal passaggiofase ai. La compagine capitolina dovrà affrontare Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Club ...

