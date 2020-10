La concorrenza è scomoda e non piace a nessuno Ma senza non c’è crescita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il contesto politico italiano dal punto di vista della tutela dei consumatori dalle rapine dei monopolisti è drammaticamente peggiorato: il progetto di Unione Europea infatti è nato per importanti motivazioni politiche, ma non meno importanti obiettivi economici di aumento dellae quindi dell’efficienza di tutti i settori produttivi, anche grazie ad un mercato di riferimento più vasto. Il sorgere di movimenti sovranisti esplicitamente avversi allaha certo radici nell’insufficiente protezione di alcuni segmenti sociali che non erano in grado di evolvere abbastanza rapidamente, ma anche grazie al solido supporto di quella parte del mondo produttivo assuefatto a sostegni politici di ogni tipo (come dimenticare l’esplicita opposizione iniziale della Fiat al mercato comune? E la Fiat era la ...