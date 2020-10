Il pitbull che azzanna una bimba di sette anni che passeggiava in strada con la madre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una bambina di sette anni è stata aggredita ferocemente da un pitbull mentre passeggiava in strada con la madre. L'episodio, ripreso in tutta la sua violenza dalle videocamere di sorveglianza di un ... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una bambina diè stata aggredita ferocemente da unmentreincon la. L'episodio, ripreso in tutta la sua violenza dalle videocamere di sorveglianza di un ...

MaxDelPapa : Io sono il cane più buono e festoso della terra. Fino a che non mi stufo. Allora divento un Pitbull. Too touch, too… - FullMoonInTDark : RT @PitbullPerAmico: ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, ma p… - mike9938 : RT @PitbullPerAmico: ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, ma p… - ambroscaadelaid : RT @PitbullPerAmico: ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, ma p… - PitbullPerAmico : ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, m… -