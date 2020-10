Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci infiamma Pierpaolo Pretelli: “Voglio fare l’amore con te” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella piscina del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci avrebbe detto a Pierpaolo Pretelli di essere pronta a fare l'amore con lui. Elisabetta Gregoraci vuole fare l'amore con Pierpaolo Pretelli: la proposta indecente sarebbe arrivata nella piscina del Grande Fratello Vip 5 approfittando dell'assenza dei microfoni. L'ex velino lo ha rivelato a Matilde Brandi. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembravano pronti a scambiarsi il primo bacio finché lunedì scorso, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5, l'ex moglie di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella piscina delVip 5avrebbe detto adi essere pronta al'amore con lui.vuolel'amore con: la proposta indecente sarebbe arrivata nella piscina delVip 5 approfittando dell'assenza dei microfoni. L'ex velino lo ha rivelato a Matilde Brandi.edsembravano pronti a scambiarsi il primo bacio finché lunedì scorso, nel corso della diretta delVip 5, l'ex moglie di ...

