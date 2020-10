Gli Hacker ci regalano Open Rousseau | l’alternativa libera e gratuita alla piattaforma del M5s

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ad oggi il codice software di, ladigitale e decisionale del Movimento 5 Stelle, è proprietario ed è in mano all’omonima associazione presieduta da Davide Casaleggio. Unaper i cittadini ma non di libero utilizzo, contraria alle logiche dell’Source. Vista l’esperienza del partito stellato, che negli anni ha vissuto diversi attacchi e intrusioni informatiche che ne hanno minato la credibilità, un gruppo di– quelli buoni – ha creato e vuole proporre un’alternativa valida, sicura e soprattuttoda padroni:. La rivoluzione digitale in questo caso è molteplice. Da una parte viene letteralmente regalato al Movimento 5 Stelle ...