Girone Inter Champions: Conte contro Real Madrid, Shakhtar e Gladbach (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sorteggio Champions per l'Inter? Dicoiamo che poteva andare decisamente peggio... I nerazzurri che erano in terza fascia sono nel Girone B e hanno pescato Real Madrid, lo Shakhtar Donetsk che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sorteggioper l'? Dicoiamo che poteva andare decisamente peggio... I nerazzurri che erano in terza fascia sono nelB e hanno pescato, loDonetsk che ...

Inter : ?? | SORTEGGIO Ecco il nostro girone per la prossima @ChampionsLeague! @realmadrid @FCShakhtar Inter @borussia… - SkySport : ?? SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 ? ?? GIRONE B ???? #RealMadrid ???? #Shakhtar ???? #Inter ????… - SkySport : ?? SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 ? ?? Girone B ???? #RealMadrid ???? #Shakhtar ???? #INTER ? ? Il sorteggio LIVE su S… - brandodeluca : RT @PresMoratti: Se cj piangiamo addosso per questo girone forse ci meritiamo l’Inter di qualche anno fa #UCLdraw - laganheart : RT @Inter: ?? | SORTEGGIO Ecco il nostro girone per la prossima @ChampionsLeague! @realmadrid @FCShakhtar Inter @borussia Che ne pensa… -