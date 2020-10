Giro d’Italia 2020, prima tappa: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 scatta sabato 3 ottobre con la prima tappa, la cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Una prova contro il tempo che vedrà i big della generale subito impegnati per cercare di non perdere terreno in un inizio di Corsa Rosa che si preannuncia scoppiettante fin dai primi giorni. orari E TV – La partenza del primo corridore da Monreale è prevista intorno alle 13:15, mentre l’ultimo corridore dovrebbe tagliare il traguardo di Palermo intorno alle 16:30. La diretta tv della corsa sarà affidata sia a Rai Due che a Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire il Giro 2020 anche in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ild’Italiascatta sabato 3 ottobre con la, la cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Una prova contro il tempo che vedrà i big della generale subito impegnati per cercare di non perdere terreno in un inizio di Corsa Rosa che si preannuncia scoppiettante fin dai primi giorni.E TV – La partenza del primo corridore da Monreale è prevista intorno alle 13:15, mentre l’ultimo corridore dovrebbe tagliare il traguardo di Palermo intorno alle 16:30. La diretta tv della corsa sarà affisia a Rai Due che a Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire ilanche in direttasu Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. ...

