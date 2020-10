Gigi Hadid | cartoon per Scooby Doo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Le ultime settimane sono state particolarmente emozionanti per Gigi Hadid: assieme al suo compagno Zayn Malik, la modella è diventata genitore per la prima volta, condividendo sui social tutta la gioia dell’essere madre dopo una gravidanza serena, passata perlopiù in mezzo alla natura. Ma questa non è stata l’unica prima volta della top model. Qualche ora fa infatti, Gigi ha pubblicato su Instagram una curiosissima novità: l’apparizione, in versione cartoon, nella celebre serie animata Scooby Doo.