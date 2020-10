Giada Pezzaioli scioccata: “Quella notte ho visto il killer di Lecce” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giada Pezzaioli incrociò Antonio De Marco, il giovane colpevole dell’efferato omicidio di Lecce. La sua testimonianza e le considerazioni degli psicologi. Giada Pezzaioli, ex compagna di Antonio Conversano, non credeva di certo di tornare in televisione per un motivo così terribile, eppure si è sentita in dovere di fornire la propria testimonianza su uno dei casi che sta sconvolgendo … L'articolo Giada Pezzaioli scioccata: “Quella notte ho visto il killer di Lecce” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 ottobre 2020)incrociò Antonio De Marco, il giovane colpevole dell’efferato omicidio di Lecce. La sua testimonianza e le considerazioni degli psicologi., ex compagna di Antonio Conversano, non credeva di certo di tornare in televisione per un motivo così terribile, eppure si è sentita in dovere di fornire la propria testimonianza su uno dei casi che sta sconvolgendo … L'articolo: “Quellahoildi Lecce” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MICIO7BEAR : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5, Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano, racconta il suo incontro con il killer https://t.co… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano, racconta il suo incontro con il killer - infoitcultura : Antonio De Marco, a Pomeriggio 5 lo scoop della D'Urso. Giada Pezzaioli: 'Ho visto il killer in faccia, stava andan… - Italia_Notizie : Pomeriggio 5, Giada Pezzaioli: “Ho visto il killer di Eleonora e Daniele in faccia. Antonio De Marco stava andando… - clikservernet : Pomeriggio 5, Giada Pezzaioli: “Ho visto il killer di Eleonora e Daniele in faccia. Antonio De Marco stava andando… -