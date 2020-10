Genoa, il contagio continua: anche Destro positivo (Di giovedì 1 ottobre 2020) anche l'attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020)l'attaccante Mattiaè risultatoal Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente delEnrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. ...

ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - leggoit : Genoa, il contagio continua: anche Destro positivo - FCaligaris : 'La regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagio… - lucaanto11 : @machimicaca A quanto ho capito c’è comunque un lasso di tempo tra contagio e presenza della carica (ma posso sbagl… - ferrix88 : @pap1pap @MatteDj23 gia l'hanno fatta, e il genoa ha comunicato in via confidenziale al napoi i nomi. A parte la li… -