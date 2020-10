Furia Conte | lo sfogo in diretta tv dell’allenatore dell’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Inter è reduce da una prestazione molto convincente in campionato, i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo nella sfida contro il Benevento. Al fischio finale e dopo aver analizzato il match, il tecnicoha deciso di sfogarsi. “Bravi i ragazzi perché il Benevento veniva da una vittoria in casa della Sampdoria, c’è stata voglia e determinazione. La strada è lunga e c’è tanto da lavorare”. “Io ho chiesto prudenza alla società nei proclami? -la risposta dell’allenatore ad una domanda di Sky Sport è stata netta– Non inventate cose che non stanno né in cielo né in terra, non ho chiesto nulla. Non mettetemi parole in bocca che non ho detto, vi sbagliate al 200%”.L'articolo, lo ...