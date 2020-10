Chris Smalling alla Roma: c’è l’accordo con lo United (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Roma può riabbracciare Chris Smalling. Ieri il ds Guido Fienga e il dg Manolo Zubiria si sono recati in Inghilterra per incontrare di persona la dirigenza del Manchester United e sbloccare la trattativa. Chris Smalling: le cifre dell’accordo Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma l’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Fienga infatti, che ora può operare regolarmente come CEO dato che la sua inibizione è sospesa fino al termine del mercato, è riuscito a convincere Ed Woodward a cedere Chris Smalling a cifre sostenibili. Decisiva è stata la volontà del difensore che ha sempre dichiarato dopo la fine del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lapuò riabbracciare. Ieri il ds Guido Fienga e il dg Manolo Zubiria si sono recati in Inghilterra per incontrare di persona la dirigenza del Manchestere sbloccare la trattativa.: le cifre dell’accordo Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma l’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Fienga infatti, che ora può operare regolarmente come CEO dato che la sua inibizione è sospesa fino al termine del mercato, è riuscito a convincere Ed Woodward a cederea cifre sostenibili. Decisiva è stata la volontà del difensore che ha sempre dichiarato dopo la fine del ...

