Challenge Jonathan Galindo | su Facebook | Instagram e Tik Tok la sfida più pericolosa per i giovanissimi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sarebbe l’ombra dellastile horror dietro al suicidio del ragazzino di 11 anni che si è lanciato dal decimo piano del palazzo in cui viveva a Napoli. Il bambino, prima di saltare nel vuoto, avrebbe lasciato un messaggio alla madre: ‘Vi chiedo scusa, devo seguire l’uomo nero, con il cappuccio’. Ma chi è l’uomo nero? E cosa ha portato l’11enne a suicidarsi? Dipericolose, purtroppo, sui social se ne sono viste tante. E a cadere nella trappola sono sempre più i. Dalla folle moda di lanciarsi sulle auto in corsa al ‘rompicranio‘. Per non parlare poi delle immagini inquietanti di Samara che hanno fatto il giro dell’Italia o del ‘gioco macabro’ Blue Whale che avrebbe portato molti ragazzi a compiere atti di ...