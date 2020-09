Un caffè per sostenere chi nel mondo è ancora senza parole (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’International Coffee Day è organizzato dall’ICO (International Coffee Organization) e quest’anno è dedicato alla promozione di un programma per il sostegno dei giovani imprenditori nel settore del caffè e a sviluppare e promuovere le loro iniziative innovative e orientate alla riduzione dell’impatto ambientale. I giovani rimangono infatti la principale fonte di innovazione, di idee sostenibili e di creazione di posti di lavoro. Investire sui giovani nel settore del caffè significa investire nel futuro e partecipare alla creazione di soluzioni innovative e sostenibili. Per questo molte realtà piccole e grandi hanno organizzato eventi e progetti che sottolineino questo impegno a coltivare e sostenere la filiera. “Non esiste una magia come quella delle parole”, scriveva così ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’International Coffee Day è organizzato dall’ICO (International Coffee Organization) e quest’anno è dedicato alla promozione di un programma per il sostegno dei giovani imprenditori nel settore del caffè e a sviluppare e promuovere le loro iniziative innovative e orientate alla riduzione dell’impatto ambientale. I giovani rimangono infatti la principale fonte di innovazione, di idee sostenibili e di creazione di posti di lavoro. Investire sui giovani nel settore del caffè significa investire nel futuro e partecipare alla creazione di soluzioni innovative e sostenibili. Per questo molte realtà piccole e grandi hanno organizzato eventi e progetti che sottolineino questo impegno a coltivare ela filiera. “Non esiste una magia come quella delle”, scriveva così ...

