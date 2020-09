Speranza alla scoperta di sé stessa | Alberto sempre più distante a Temptation Island (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo 16 anni, Alberto è entrato a Temptation Island con la convinzione di non essere più innamorata della sua fidanzata Speranza, che al contrario non ha mai avuto il minimo dubbio. Nell’ultimo falò ha visto sempre più stretti i contatti tra il suo fidanzato e la tentatrice Nunzia, dove arrivano a ballare molto vicini e a causa dei capelli non si capisce se sia scattato o no il bacio. La stessa Speranza che all’interno del villaggio non ha mostrato un certo tipo di feeling con qualcuno, è distrutta dal comportamento del suo compagno che sembra essersi dimenticato di lei. Così ad impulso vorrebbe chiedere un falò di confronto anticipato, ma Alessia Marcuzzi la invita a pensarci ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo 16 anni,è entrato acon la convinzione di non essere più innamorata della sua fidanzata, che al contrario non ha mai avuto il minimo dubbio. Nell’ultimo falò ha vistopiù stretti i contatti tra il suo fidanzato e la tentatrice Nunzia, dove arrivano a bre molto vicini e a causa dei capelli non si capisce se sia scattato o no il bacio. Lache all’interno del villaggio non ha mostrato un certo tipo di feeling con qualcuno, è distrutta dal comportamento del suo compagno che sembra essersi dimenticato di lei. Così ad impulso vorrebbe chiedere un falò di confronto anticipato, ma Alessia Marcuzzi la invita a pensarci ...

