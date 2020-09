Sampdoria, non tramonta la pista Ferrer dello Spezia (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Sampdoria continua a seguire il profilo di Salva Ferrer, difensore in forza allo Spezia, secondo il quotidiano Secolo XIX La Sampdoria continua a valutare il profilo di Salva Ferrer, difensore attualmente in forza allo Spezia, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX. Il calciatore era entrato nella sfera di interesse dei blucerchiati nei primi giorni di mercato e potrebbe essere il colpo last minut per la corsia destra. La Sampdoria deve infatti trovare un sostituito a Depaoli che va verso il trasferimento all’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lacontinua a seguire il profilo di Salva, difensore in forza allo, secondo il quotidiano Secolo XIX Lacontinua a valutare il profilo di Salva, difensore attualmente in forza allo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX. Il calciatore era entrato nella sfera di interesse dei blucerchiati nei primi giorni di mercato e potrebbe essere il colpo last minut per la corsia destra. Ladeve infatti trovare un sostituito a Depaoli che va verso il trasferimento all’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

cd231168 : @facciologianlu @DiMarzio Il 4 3 3 diventa probabile, con #Candreva e #Keita , però, di certo non con Depaoli! #Sampdoria - cd231168 : @DiMarzio @facciologianlu Nel 3 4 3 di Gasperini può avere una collocazione tattica migliore; alla #Sampdoria nel 4… - SampMercato24 : @plewis1984 @DiMarzio @Atalanta_BC @sampdoria @SkySport Depaoli è un terzino ragazzi, andrebbe solo un po' seguito.… - DenisTeddyden23 : ???? #Piccini non dà garanzie all’ #Atalanta ????che si copre prendendo #Depaoli dalla #Sampdoria ?????? ???? - lacustre81 : @Marco_viscomi @DiMarzio @Atalanta_BC @sampdoria @SkySport De Paoli arriva al posto di piccini che non convince e oltretutto è un terzino dx -