Repubblica: Genoa, situazione non grave, solo in tre hanno avuto un po’ di febbre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prova ad abbassare i toni, o quanto meno le preoccupazioni l’edizione di Genova della Repubblica che precisa che i calciatori del Genoa, sebbene positivi al coronavirus sarebbero il larga parte asintomatici. Nella mattinata di lunedì e su indicazione della ASL 3 tutti i tesserati sono stati sottoposti ad ulteriori tamponi che nella serata di ieri hanno dato come esito la positività di quattro componenti dello staff e altri 8 giocatori. Una situazione comunque non grave con solo due giocatori e un componente dello staff che hanno accusato un po’ di febbre mentre tutti gli altri risultano asintomatici. Questo però ha portato alla chiusura dei cancelli del Signorini con la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prova ad abbassare i toni, o quanto meno le preoccupazioni l’edizione di Genova dellache precisa che i calciatori del, sebbene positivi al coronavirus sarebbero il larga parte asintomatici. Nella mattinata di luned&i; e su indicazione della ASL 3 tutti i tesserati sono stati sottoposti ad ulteriori tamponi che nella serata di ieridato come esito la positivit&a; di quattro componenti dello staff e altri 8 giocatori. Unacomunque noncondue giocatori e un componente dello staff cheaccusato un po’ dimentre tutti gli altri risultano asintomatici. Questo per&o; ha portato alla chiusura dei cancelli del Signorini con la ...

napolista : Repubblica: #Genoa, situazione non grave, solo in tre hanno avuto un po’ di febbre L’edizione di Genova precisa ch… - cn1926it : #Repubblica- Calciatori #Napoli stanno bene: nessun sintomo, solo tanta ansia per i familiari - Finoallafine321 : RT @mirkonicolino: #Coronavirus: 12 positivi tra le fila del #Genoa, tamponi a tappeto anche al #Napoli. Qualcuno scrive che è un complotto… - mauriciowolf13 : Adesso abbiamo i falsinegativiiihhh. Ma andate affanculo. Bassetti: 'II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi'… - rivellandrea : RT @vitcastagna: E' la Waterloo di chi minimizza, di chi non sostiene convintamente le misure preventive, di chi cerca visibilità. Degli es… -