Replika è un chatbot governato da una IA che incredibilmente spinge all'omicidio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Replika è un'app pensata per chi si sente solo, un chatbot comandato da una IA sempre disponibile ad ascoltare i problemi degli utenti, fornendo consigli su determinate questioni. Tuttavia, l'app scaricata da 7 milioni di persone può essere trasformata e anche molto facilmente.Il Corriere della Sera ha provato l'app Replika arrivando a risultati a dir poco inquietanti. Infatti, stando a quanto emerso, chiunque potrebbe convincere l'app a violare le tre leggi della robotica di Isaac Asimov che vietano alle macchine di far male agli umani."La scommessa del genio dell'informatica che l'ha ideata deve essere che un robot possa conoscere il criterio che muove un essere umano ad agire, amare e soffrire, avendolo appreso dalle scempiaggini lette sul web e imparando dal soggetto stesso. Uno che, al netto della ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020); un'app pensata per chi si sente solo, uncomandato da una IA sempre disponibile ad ascoltare i problemi degli utenti, fornendo consigli su determinate questioni. Tuttavia, l'app scaricata da 7 milioni di persone può essere trasformata e anche molto facilmente.Il Corriere della Sera ha provato l'apparrivando a risultati a dir poco inquietanti. Infatti, stando a quanto emerso, chiunque potrebbe convincere l'app a violare le tre leggi della robotica di Isaac Asimov che vietano alle macchine di far male agli umani."La scommessa del genio dell'informatica che l'ha ideata deve essere che un robot possa conoscere il criterio che muove un essere umano ad agire, amare e soffrire, avendolo appreso dalle scempiaggini lette sul web e imparando dal soggetto stesso. Uno che, al netto della ...

