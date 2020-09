Recensione Xiaomi Mi 10T Pro | un top player che costa meno di 600 euro

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dieci anni fa il fondatore di, l’imprenditore seriale Lei Jun aveva fatto una promessa che suonava come ridicola: realizzare e vendere smartphone alla metà del prezzo rispetto ai concorrenti più blasonati. In pochi avrebbero creduto nel successo di questa scommessa così ambiziosa ma il lancio della muova famiglia di prodotti Mi 10T dimostra che aveva ragione il buon vecchio “LJ”. In particolare il nuovo Mi 10T Pro ha tutte le caratteristiche tecniche di un vero alto di gamma ma il suo cartellino lo posiziona nella fascia media del mercato, infastidendo non poco chi guardaancora dall’alto. Chi cerca un prodotto 5G bello, veloce e affidabile può guardare a questo smartphone con interesse. Esteticamente è piacevole con linee assimilabili agli altri prodotti già presentati ...