Ratchet & Clank Rift Apart: risoluzione in 4K dinamico su PS5 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal sito ufficiale di PlayStation sono emersi dettagli su Ratchet & Clank: Rift Apart, il gioco girerà a risoluzione 4K dinamica su PS5 Sony ha aggiornato la pagina web ufficiale di Ratchet & Clank: Rift Apart sul sito PlayStation diffondendo varie informazioni aggiuntive sul nuovo attesissimo shooter platform di Insomniac. Tra le varie informazioni non sono mancate quelle di natura tecnica. In questo modo siamo venuti a conoscenza del fatto che Ratchet & Clank: Rift Apart girerà con risoluzione 4K dinamica su PS5. Ecco cosa implica la risoluzione dinamica a ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal sito ufficiale di PlayStation sono emersi dettagli su, il gioco girerà a4K dinamica su PS5 Sony ha aggiornato la pagina web ufficiale disul sito PlayStation diffondendo varie informazioni aggiuntive sul nuovo attesissimo shooter platform di Insomniac. Tra le varie informazioni non sono mancate quelle di natura tecnica. In questo modo siamo venuti a conoscenza del fatto chegirerà con4K dinamica su PS5. Ecco cosa implica ladinamica a ...

