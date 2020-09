Questo video è stato girato in Spagna, ma la Covid-19 non c’entra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 28 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una folla in una piazza che al centro ha una grande fontana al centro. Le persone sventolano numerose bandiere della Spagna. Il filmato è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «La Spagna si alza e si ribella alla dittatura Corona. Quando vedremo queste immagini da noi?». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 28 settembre 2020 – Fuori contestoIl video oggetto della nostra verifica è stato girato in Spagna ma non c’entra nulla con la pandemia da Covid-19. Le immagini si ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 28 settembre 2020 su Facebook èpubblicato unche mostra una folla in una piazza che al centro ha una grande fontana al centro. Le persone sventolano numerose bandiere della. Il filmato è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Lasi alza e si ribella alla dittatura Corona. Quando vedremo queste immagini da noi?».contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 28 settembre 2020 – Fuori contestoIloggetto della nostra verifica èinma non c’entra nulla con la pandemia da-19. Le immagini si ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Questo video non mostra l'Argentina che «si ribella al Nuovo Ordine Mondiale» - Facta facta.news Un video dal cast di “Jagged Little Pill”

Come molti altri, anche il cast di questo spettacolo, guidato da Celia Rose Gooding e Elizabeth Stanley, ha voluto riunirsi “virtualmente” per offrire al pubblico uno dei brani dello spettacolo, “All ...

"Ma è Conte o Mastrota? Mancano solo le pentole" e il video sul cashback diventa virale

Giuseppe Conte spiega il meccanismo del cashback e per il web la sua perfomance è degna di Giorgio Mastrota, re delle televendite.

