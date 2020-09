Preziosi: «In queste condizioni non possiamo giocare con il Torino» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Preziosi Coronavirus Genoa Torino – Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso dei 14 positivi riscontrati all’interno del gruppo squadra dei rossoblu, di cui 11 giocatori e 3 membri dello staff, e sui possibili sviluppi legati alla vicenda, in particolare in vista del match con il Torino in programma sabato 5 ottobre. … L'articolo Preziosi: «In queste condizioni non possiamo giocare con il Torino» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020)Coronavirus Genoa– Il presidente del Genoa, Enrico, ha parlato del caso dei 14 positivi riscontrati all’interno del gruppo squadra dei rossoblu, di cui 11 giocatori e 3 membri dello staff, e sui possibili sviluppi legati alla vicenda, in particolare in vista del match con ilin programma sabato 5 ottobre. … L'articolo: «Innoncon il» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

