Pisa | Corrado | «Obiettivo? Provare a raggiungere i playoff»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente del, Giuseppe, ha parlato della stagione e del mercato del club toscano in un’intervista a 50 Canale Giuseppe, presidente del, ha parlato del mercato e della stagione in Serie B del club toscano in un’intervista a 50 Canale. Ecco le dichiarazioni del dirigente riportate da tutto.com: ESORDIO CONTRO LA REGGIANA – «Sono soddisfatto per una partita che presentava delle insidie contro una Reggiana che ha fatto un’ottima gara grazie anche al lavoro di Alvini. Ilha confermato di stare bene e aver assorbito bene i carichi di lavoro». OBIETTIVI – «L’quello che ci è sfuggito lo scorso anno anche ...

Lo ammetto, faccio outing anche se non è di moda : a volte la Coppa Italia (quella di serie C, in particolare) l'ho vissuta come un intoppo, quasi un fastidio fra una sfida di campionato e l'altra. Un ...