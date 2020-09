Peste bubbonica | infettato un bimbo | allarme in Cina

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La contea cinese di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha dichiarato lo stato di emergenza, di livello 4, dopo che un bambino di tre anni è risultato positivo al bacillo della peste bubbonica. L’annuncio ufficiale era sul sito dell’amministrazione della contea stessa. «Sul posto è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni e quarantena e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti. Inoltre varie attività di prevenzione e controllo epidemico».

Nei giorni scorsi sono stati rivenuti tre ratti morti per cause ancora in accertamento. Le autorità sospettano che possano essere il veicolo dell'infezione ...Torna la paura in Cina. La contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha dichiarato lo stato di emergenza di livello 4 dopo che un bambino di ...