"Non si doveva, punto e basta". Crisanti e il focolaio Genoa: il calcio sta per essere travolto? (Di mercoledì 30 settembre 2020) È finita sotto processo l'efficacia dei tamponi, "ma gli errori sono nei comportamenti e non nell'efficacia dell'esame". Lo spiega Andrea Crisanti, virologo dell'università di Padova. "Era già tutto previsto e immaginabile quello che sta accadendo: l'evoluzione del virus e le dinamiche dei contagi. I tamponi sono e restano lo strumento più efficace per accertare la positività. Questa della squadra del Genoa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus. Non c'è tampone che tenga se le regole per i giocatori sono diverse da quelle degli altri cittadini. È un problema di deroga della quarantena, i giocatori sono esentati da questa misura di prevenzione. Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per il calcio una misura che invece viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) È finita sotto processo l'efficacia dei tamponi, "ma gli errori sono nei comportamenti e non nell'efficacia dell'esame". Lo spiega Andrea, virologo dell'università di Padova. "Era già tutto previsto e immaginabile quello che sta accadendo: l'evoluzione del virus e le dinamiche dei contagi. I tamponi sono e restano lo strumento più efficace per accertare la positività. Questa della squadra delè una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus. Non c'è tampone che tenga se le regole per i giocatori sono diverse da quelle degli altri cittadini. È un problema di deroga della quarantena, i giocatori sono esentati da questa misura di prevenzione. Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per iluna misura che invece viene ...

