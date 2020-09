I tedeschi entrano nel porto di Trieste (prima dei cinesi)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tutti guardano con preoccupazione ai, come se fossero gli unici stranieri ad aver messo gli occhi e le mani sui porti italiani: non è così. Nell’arco di poche settimane investitorie ungheresi hanno siglato accordi che garantiranno loro uno sbocco sicuro nelpiù strategico della penisola:. La questione, particolarmente sensibile per gli interessi geopolitici in gioco, non è tuttavia etnica o ideologica, come spesso viene raccontata, ma è pura politica economica. Il colosso tedesco di Amburgo Hamburger Hafen und Logistik Ag (Hhla) ha concluso l’intesa per entrare nella Piattaforma Logistica delgiuliano, una infrastruttura nata sulla carta nei primi anni 2000 e appena conclusa, considerata tra le più grandi opere ...