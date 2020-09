Grave lutto per Miriana Trevisan: tutto il suo dolore nell’ultimo messaggio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Davvero un brutto momento per Miriana Trevisan. Nelle scorse ore la showgirl &eGrave; stata colpita da un Grave lutto in famiglia come annunciato tramite un post su Instagram, riproposto anche nelle Stories. Miriana ha scritto un messaggio semplice. Poche parole ma piene di commozione e di dolore per dare l’ultimo saluto a suo padre. “Buon viaggio pap&aGrave;. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ha scritto. Un post che &eGrave; stato subito commentato dai suoi fan che non hanno esitato a mostrare la loro vicinanza in questo momento cos&iGrave; delicato. La perdita di un genitore &eGrave; un dolore intenso, che non sempre si riesce a condividere con ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Davvero un brutto momento per. Nelle scorse ore la showgirl &e; stata colpita da unin famiglia come annunciato tramite un post su Instagram, riproposto anche nelle Stories.ha scritto unsemplice. Poche parole ma piene di commozione e diper dare l’ultimo saluto a suo padre. “Buon viaggio pap&a;. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ha scritto. Un post che &e; stato subito commentato dai suoi fan che non hanno esitato a mostrare la loro vicinanza in questo momento cos&i; delicato. La perdita di un genitore &e; unintenso, che non sempre si riesce a condividere con ...

