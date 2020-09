Google Meet torna a limitare le chiamate gratuite, ma ecco le alternative (Di mercoledì 30 settembre 2020) A meno di repentini ripensamenti oggi è l’ultimo giorno di chiamate illimitate con Google Meet. Da domani ritorna il limite a 60 minuti per chiamata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 settembre 2020) A meno di repentini ripensamenti oggi è l’ultimo giorno diillimitate con. Da domani riil limite a 60 minuti per chiamata. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Amorne_1979 : Google Meet Free: dal 30 settembre arriveranno le limitazioni! Ecco cosa si potrà fare e cosa no -… - infoitscienza : Google Meet: la cancellazione del rumore su mobile - infoitscienza : Google Meet: filtrare i rumori ora è possibile anche su Android e iOS - infoitscienza : Google Meet: riduzione rumore su Android e iOS ma limite di 60 minuti confermato per i meeting - infoitscienza : Google Meet Free: dal 30 settembre arriveranno le limitazioni! Ecco cosa si potrà fare e cosa no -