A distanza di un po' di giorni dal coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, l'attore pochi minuti fa è stato immortalato per le vie di Milano (più precisamente in Via Manzoni) in compagnia di un misterioso ragazzo. Secondo il mio lettore che ha scattato le foto, Gabriel Garko e l'altro ragazzo stavano vedendo la vetrina di una gioielleria. Gabriel Garko ha fatto coming out su consiglio di Alfonso Signorini Alfonso Signorini – via Casa Chi – ha parlato del coming out di Garko. "Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile. Però credo che lui ne ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - BITCHYFit : Gabriel Garko dopo il coming out a Milano con un ragazzo misterioso - comeilbuio : oggi ho incontrato gabriel garko a milano, è veramente una delle persone più dolci e disponibili del pianeta ti do il mio cuore gabriel -