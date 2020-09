Flavio Briatore minaccia | “Se non lo fai niente Sardegna”

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Non tutti possono fare unadel genere ai propri figli. Anche se, in questo caso,è una parola da inserire tra molte virgolette. Cosìha convinto il figlio a tornare a scuola. Si è parlato molto dinell’ultimo mese e mezzo. L’imprenditore italiano era tornato a inizio agosto agli onori … Questo articolo: “Se non lo faiSardegna” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.