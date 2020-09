Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: “Voglio fare l’amore con te” – il video della confessione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci a due settimane dall’inizio del GF Vip 5 ha ceduto alla corte di Pierpaolo Pretelli. Oggi pomeriggio i 2 erano in piscina e sembra che l’ex di Briatore abbia fatto una confessione al velino. Il bel moro ha raccontato tutto a Matilde Brandi: “Lei mi ha detto una cosa, mi f a’voglio fare l’amore con te’“. Credo che la Gregoraci e Pretelli siano davvero interessati l’uno all’altra, ma quando lei verrà a sapere che Pierpaolo ha spifferato tutto a Matilde non la prenderà bene. “Vorrei fare l’amore con te” #GFVIP pic.twitter.com/xNUI2ivrsO — Only 1 (@Only1 26) September 30, 2020 Elisabetta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020)a due settimane dall’inizio del GF Vip 5 ha ceduto alla corte di. Oggi pomeriggio i 2 erano in piscina e sembra che l’ex di Briatore abbia fatto unaal velino. Il bel moro ha raccontato tutto a Matilde Brandi: “Lei mi ha detto una cosa, mi f a’vogliol’amore con te’“. Credo che lasiano davvero interessati l’uno all’altra, ma quando lei verrà a sapere cheha spifferato tutto a Matilde non la prenderà bene. “Vorreil’amore con te” #GFVIP pic.twitter.com/xNUI2ivrsO — Only 1 (@Only1 26) September 30, 2020...

