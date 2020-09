De Luca minaccia lockdown in Campania: “Sono molto allarmato, un aspetto non mi tranquillizza” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Coronavirus continua la sua morsa sull’Europa. Dopo alcuni mesi di quiete generale, la situazione è ritornata ad essere allarmate, con Paesi come la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna che hanno un numero giornaliero di contagi quasi tre volte superiore rispetto ai numeri del primo lockdown. Trascorse le elezioni che lo hanno consolidato alla guida … L'articolo De Luca minaccia lockdown in Campania: “Sono molto allarmato, un aspetto non mi tranquillizza” Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Coronavirus continua la sua morsa sull’Europa. Dopo alcuni mesi di quiete generale, la situazione è ritornata ad essere allarmate, con Paesi come la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna che hanno un numero giornaliero di contagi quasi tre volte superiore rispetto ai numeri del primo. Trascorse le elezioni che lo hanno consolidato alla guida … L'articolo Dein: “Sono, unnon mi tranquillizza”

