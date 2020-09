Covid, Capua su La7: “La seconda ondata arriva se iniziamo a comportarci come gli inglesi. Vaccino antinfluenzale? Devono farlo tutti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “La seconda ondata in Italia può arrivare se iniziamo a comportarci come gli inglesi. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Stringiamo la cinghia, anzi stringiamo la mascherina un po’ di più e arriviamo fino alla fine dell’inverno. Poi possiamo cominciare un po’ a mollare e a riprendere alcune abitudini che avevamo prima. Valichiamo l’inverno e già saremo un pezzo avanti“. Lo assicura a “Dimartedì” (La7) Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, a proposito di una eventuale seconda ondata in Italia. La virologa smentisce l’assunto propugnato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Lain Italia puòre segli. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Stringiamo la cinghia, anzi stringiamo la mascherina un po’ di più e arriviamo fino alla fine dell’inverno. Poi possiamo cominciare un po’ a mollare e a riprendere alcune abitudini che avevamo prima. Valichiamo l’inverno e già saremo un pezzo avanti“. Lo assicura a “Dimartedì” (La7) Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, a proposito di una eventualein Italia. La virologa smentisce l’assunto propugnato da ...

