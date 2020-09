Conte: “Juve-Napoli? State sottovalutando il Napoli. E’ un’ottima squadra” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento. “La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli interpreti, non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti”. Su Vidal, sostituito: “Ha ricevuto un colpo alla coscia, ho preferito toglierlo, anche in virtù del risultato. Ho preferisco non rischiare, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Lui è un guerriero, e i guerrieri sono sempre pronti”. Sul fatto che l’Inter è data tra le favorite per lo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento. “La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli interpreti, non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti”. Su Vidal, sostituito: “Ha ricevuto un colpo alla coscia, ho preferito toglierlo, anche in virtù del risultato. Ho preferisco non rischiare, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Lui è un guerriero, e i guerrieri sono sempre pronti”. Sul fatto che l’Inter è data tra le favorite per lo ...

