Calciomercato Cagliari, il Leeds ci prova per Nandez (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: Nandez sarebbe finito nel mirino del Leeds Il futuro di Nahitan Nandez, dopo che il Cagliari ha resistito a vari affondi in questa finestra di mercato, potrebbe essere in Inghilterra. Il presidente Giulini lo ha più volte definito incedibile ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, sull’uruguaiano ci sarebbe ora il Leeds. I Whites ci starebbero provando per il centrocampista, avviando già i primi contatti. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa Nandez-Leeds. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020)sarebbe finito nel mirino delIl futuro di Nahitan, dopo che ilha resistito a vari affondi in questa finestra di mercato, potrebbe essere in Inghilterra. Il presidente Giulini lo ha più volte definito incedibile ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, sull’uruguaiano ci sarebbe ora il. I Whites ci starebberondo per il centrocampista, avviando già i primi contatti. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #INTER non soltanto il #Cagliari su #Nainggolan. Il centrocampista belga interessa anche a #Torino e #Fiorentina. E… - SkySport : Cagliari vicino a Nainggolan: due giovani all'Inter nell'affare di calciomercato - DiMarzio : #Cagliari: #Godin atteso in città. La trattativa è slegata da #Nainggolan. Le ultime: - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Non solo Radja #Nainggolan (in arrivo per €12M dall’#Inter), il #Cagliari lavora anche a un colpo nel reparto offensivo: ch… - OliverMedd7 : RT @CentotrentunoC: #CAGLIARI ?? Il #Leeds è pronto mettere sul piatto 33 milioni di euro per #Nandez ?? Ma la società tentenna e il Leon v… -