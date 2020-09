Bonafoni | accordo Regione Lazio su Rsa conferma lezione imparata da Covid

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato della Consigliera delMarta, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti e Componente della Commissione Sanita’: “Il problema delle Rsa, lo dicevamo da tempo, andava affrontato. La pandemia ha scoperchiato l’esperienza di tale strutture, facendola emergere in tutta la sua fragilita’.” “Un sistema che andava rivisto alla base, portando avanti un ragionamento sul ruolo che queste strutture ricoprivano all’interno del Servizio Sanitario Regionale.” Continua: “Ancor di piu’ se pensiamo che i pazienti, ricoverati in tali strutture, necessitano di accortezze ed attenzioni maggiori, non andando incontro ad una semplice necessita’ assistenziale, trovandosi in condizioni di non completa autosufficienza.” “Oggi come ...