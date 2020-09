Aifa, in gravidanza prescritti farmaci a 7 donne su 10 (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il 73,1% delle donne ha ricevuto almeno una prescrizione durante la gravidanza, il 57,1% nei tre trimestri precedenti la gravidanza e il 59,3% nei tre trimestri successivi al parto”. Questo il quadro che emerge dal primo Rapporto nazionale sull'uso dei farmaci in gravidanza realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Obiettivo dello studio, presentato oggi in diretta Youtube dalla sede dell'Agenzia Italiana, è “ottenere informazioni utili per monitorare l'appropriatezze prescrittiva e migliorare la pratica clinica”. Lo studio evidenzia come “i farmaci più prescritti in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il 73,1% delleha ricevuto almeno una prescrizione durante la, il 57,1% nei tre trimestri precedenti lae il 59,3% nei tre trimestri successivi al parto”. Questo il quadro che emerge dal primo Rapporto nazionale sull'uso deiinrealizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (). Obiettivo dello studio, presentato oggi in diretta Youtube dalla sede dell'Agenzia Italiana, è “ottenere informazioni utili per monitorare l'appropriatezzeva e migliorare la pratica clinica”. Lo studio evidenzia come “ipiùin ...

