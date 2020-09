Valmadrera | è morta a 101 Jolanda Vecchietti | era la decana delle mastre

(Di martedì 29 settembre 2020), Lecco,, 29 settembre 2020 " E'all'età di 101 annimaestre di, dove ha insegnato per oltre un quarto di secolo. Si è spenta nella sua ...

LeccoNews : VALMADRERA RICORDA LA MAESTRA VECCHIETTI. MORTA A 101 ANNI | 29/09/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera morta

IL GIORNO

Valmadrera (Lecco), 29 settembre 2020 – E' morta all'età di 101 anni Jolanda Vecchietti, decana delle maestre di Valmadrera, dove ha insegnato per oltre un quarto di secolo. Si è spenta nella sua Tren ...Terrorismo. I Carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato Alice Brignoli in Siria La donna, residente a Bulciago, è stata rimpatriata insieme ai figli. Ora è in carcere a Milano. BULCIAGO – Nel ...