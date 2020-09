Stivaletti | la suola deve essere esagerata

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) C’è chi li definisce monster boots o più semplicemente chunky. Qualunque appellativo vogliate utilizzare, non c’è dubbio che si riferisca alle calzature più desiderate del momento. Segni particolari? La suola in gomma XXL. Che gli conferisce un aspetto decisamente grintoso e ricorda un po’ lo stile militare. Se non fosse che si tratta dell’accessorio preferito di star come Chiara Ferragni.