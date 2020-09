Spal, Pasquale Marino squalificato due turni per “espressioni ingiuriose” (Di martedì 29 settembre 2020) Due turni di squalifica per Pasquale Marino. Il tecnico della Spal paga caro l’episodio accaduto al 37′ del secondo tempo della sfida contro il Monza. Secondo quanto si legge nel referto del Giudice Sportivo le due giornate di squalifica sono motivate dal fatto che Marino abbia “contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione ingiuriosa“. Un turno di squalifica, invece, per Andrea Papetti del Brescia. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Duedi squalifica per. Il tecnico dellapaga caro l’episodio accaduto al 37′ del secondo tempo della sfida contro il Monza. Secondo quanto si legge nel referto del Giudice Sportivo le due giornate di squalifica sono motivate dal fatto cheabbia “contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione ingiuriosa“. Un turno di squalifica, invece, per Andrea Papetti del Brescia.

Due turni di squalifica per Pasquale Marino. Il tecnico della Spal paga caro l’episodio accaduto al 37' del secondo tempo della sfida contro il Monza. Secondo quanto si legge nel referto del Giudice S ...

Diramata la lista dei 21 convocati, assenti D'Orazio e Simeri. Aggregati al gruppo i giovani Giuseppe Polichetti e Gianluca Stasi.

