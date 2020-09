Roberto Maroni ancora a processo a Milano per aver fatto ottenere contratto a una architetta (Di martedì 29 settembre 2020) In attesa della Cassazione dopo la condanna ad un anno in appello nel procedimento per presunte pressioni per favorire, una sua ex collaboratrice, l’ex presidente leghista della Lombardia Roberto Maroni dovrà affrontare un altro processo a Milano. Su richiesta del pubblico ministero, Giovanni Polizzi, il giudice per l’udienza preliminare, Sara Cipolla, lo ha rinviato a giudizio assieme ad un altro imputato per il caso di un contratto di cui ha beneficiato l’architetto Giulia Capel Badino in Ilspa (Infrastrutture lombarde spa). La prima udienza del processo inizierà il 2 dicembre alla IV sezione penale. Maroni è stato rinviato a giudizio con le accuse di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) In attesa della Cassazione dopo la condanna ad un anno in appello nel procedimento per presunte pressioni per favorire, una sua ex collaboratrice, l’ex presidente leghista della Lombardiadovrà affrontare un altro. Su richiesta del pubblico ministero, Giovanni Polizzi, il giudice per l’udienza preliminare, Sara Cipolla, lo ha rinviato a giudizio assieme ad un altro imputato per il caso di undi cui ha beneficiato l’architetto Giulia Capel Badino in Ilspa (Infrastrutture lombarde spa). La prima udienza delinizierà il 2 dicembre alla IV sezione penale.è stato rinviato a giudizio con le accuse di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del ...

