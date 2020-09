PS5 ed i salvataggi di PS4: sarà possibile trasferirli sulla console next-gen? (Di martedì 29 settembre 2020) Se vi state chiedendo se i salvataggi PS4 funzioneranno anche su PS5 una volta che avrete fatto l'upgrade sulla nuova console la risposta è: dipende. Yakuza: Like a Dragon arriverà su PS5 il prossimo anno, ma su PS4 i fan potranno già giocarlo. Ebbene, secondo quanto riferito, i dati di salvataggio non verranno aggiornati alla versione PS5.Il giornalista del Washington Post gene Park ha affermato che molto probabilmente sarà così per molti altri titoli cross-gen. Park afferma che diversi sviluppatori hanno dichiarato che i salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5. Tutto questo si riferisce ai giochi cross-gen, ovvero quei titoli che usciranno sia per la console attuale che per quella in arrivo a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Se vi state chiedendo se iPS4 funzioneranno anche su PS5 una volta che avrete fatto l'upgradenuovala risposta è: dipende. Yakuza: Like a Dragon arriverà su PS5 il prossimo anno, ma su PS4 i fan potranno già giocarlo. Ebbene, secondo quanto riferito, i dati dio non verranno aggiornati alla versione PS5.Il giornalista del Washington Poste Park ha affermato che molto probabilmente sarà così per molti altri titoli cross-. Park afferma che diversi sviluppatori hanno dichiarato che iPS4 non funzioneranno su PS5. Tutto questo si riferisce ai giochi cross-, ovvero quei titoli che usciranno sia per laattuale che per quella in arrivo a ...

NerdPool_IT : PS5: i salvataggi dei giochi PS4 non saranno compatibili? - Asgard_Hydra : PS5 non supporta i salvataggi da PS4 per i giochi con upgrade next gen? - Asgard_Hydra : PS5: i salvataggi PS4 non funzioneranno? Ecco cosa sappiamo | Game Division - Stay_Nerd : PS5: i salvataggi di alcuni giochi non saranno trasferibili da PS4 - infoitscienza : PS5: i salvataggi PS4 non funzioneranno? Ecco cosa sappiamo -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 salvataggi PS5: i salvataggi PS4 non funzioneranno? Ecco cosa sappiamo Tom's Hardware Italia PS5: i salvataggi PS4 non funzioneranno? Ecco cosa sappiamo

I salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5? Le recenti dichiarazioni degli autori di Yakuza Like a Dragon hanno preoccupato i fan. Ecco cosa sappiamo.

Yakuza: Like a Dragon sarà aggiornabile da PS4 a PS5, ma senza salvataggi

Like a Dragon verrà pubblicato il prossimo 10 novembre ed è uno dei primi titoli a sfruttare la funzione Smart Delivery per le console Xbox. Ciò significa che puoi acquistarlo su Xbox One (digitale o ...

I salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5? Le recenti dichiarazioni degli autori di Yakuza Like a Dragon hanno preoccupato i fan. Ecco cosa sappiamo.Like a Dragon verrà pubblicato il prossimo 10 novembre ed è uno dei primi titoli a sfruttare la funzione Smart Delivery per le console Xbox. Ciò significa che puoi acquistarlo su Xbox One (digitale o ...