“Ma perché…”. GF Vip, Matilde Brandi in lacrime: vuole uscire. Cosa è successo (Di martedì 29 settembre 2020) Una bella puntata quella di ieri sera è andata in onda un’altra puntata del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Una puntata particolarmente complicata per alcuni concorrenti del GF Vip, tra i quali Matilde Brandi. Proprio quest’ultima, una volta finita la diretta, è scoppiata a piangere, arrivando a confessare agli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani la sua intenzione di voler abbandonare per sempre il gioco perché nella puntata di ieri è stata considerata solo per fare le nomination. A questo punto, Matilde, rivolgendosi a Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, ha anche confessato con le lacrime agli occhi: “Ma che ci sto a fare qui? A 50 anni…Non ha senso…Io sto oltre ormai…”. Ovviamente i tre non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Una bella puntata quella di ieri sera è andata in onda un’altra puntata del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Una puntata particolarmente complicata per alcuni concorrenti del GF Vip, tra i quali. Proprio quest’ultima, una volta finita la diretta, è scoppiata a piangere, arrivando a confessare agli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani la sua intenzione di voler abbandonare per sempre il gioco perché nella puntata di ieri è stata considerata solo per fare le nomination. A questo punto,, rivolgendosi a Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, ha anche confessato con leagli occhi: “Ma che ci sto a fare qui? A 50 anni…Non ha senso…Io sto oltre ormai…”. Ovviamente i tre non ...

carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - lucatelese : Ma perché secondo Calenda il presidente della più grande azienda previdenziale italiana non può guadagnare un quint… - fmusolino : Tutti celebrano la forza di Achille, l’ingegno di Ulisse ma perché non ci occupiamo anche di Enea? In questi tempi… - clarkestvd : ma perché quando sono scazzata mi devono per forza rompere i coglioni parlandomi? ma non lo capiscono che mi devono… - Carlo213Ge : @mrtotalitarismo Giusto. Qualcuno avrebbe potuto pensare ad una #feicnius. Ma perché si dimenticano che oggigiorno non serve inventare. -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma perché…” Covid-19, sicurezza informatica e sistema sanitario: gli esperti di cybersecurity come volontari per la protezione degli eroi della sanità in Europa Fortune Italia