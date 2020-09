Loretta Goggi, i 70 anni della voce di “Maledetta Primavera” (Di martedì 29 settembre 2020) Loretta Goggi compie 70 anni oggi, 29 Settembre 2020: il suo successo musicale più grande è “Maledetta Primavera” Settant’anni di cui almeno sessanta trascorsi nel mondo dello spettacolo, tra set, studi televisivi, palcoscenici e sale di incisione: oggi lo spettacolo italiano festeggia Loretta Goggi. Talento poliedrico, le sue vicissitudini artistiche sono legate anzitutto alla hit mondiale “Maledetta Primavera”, il cui successo è esploso a Sanremo nel 1981 (dove si piazzò al secondo posto) e a tutt’oggi non accenna a diminuire: la canzone è spesso trattata alla stregua di un inno e per i cori da stadio e per le organizzazioni che si battono per i diritti civili. Negli ultimi anni, ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020)compie 70oggi, 29 Settembre 2020: il suo successo musicale più grande è “Maledetta Primavera” Settant’di cui almeno sessanta trascorsi nel mondo dello spettacolo, tra set, studi televisivi, palcoscenici e sale di incisione: oggi lo spettacolo italiano festeggia. Talento poliedrico, le sue vicissitudini artistiche sono legate anzitutto alla hit mondiale “Maledetta Primavera”, il cui successo è esploso a Sanremo nel 1981 (dove si piazzò al secondo posto) e a tutt’oggi non accenna a diminuire: la canzone è spesso trattata alla stregua di un inno e per i cori da stadio e per le organizzazioni che si battono per i diritti civili. Negli ultimi, ...

taleequaleshow : Tutti in piedi per Loretta Goggi ?? #taleequaleshow - _Techetechete : Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta G… - TizianaRivale : @No_Islam_ Giusto. Auguri a Loretta Goggi ?????? - arcobalenietnei : RT @SpettacoloNews1: Tanti auguri di buon compleanno Loretta Goggi!?? #LorettaGoggi @LorettaGoggi #29settembre - arcobalenietnei : RT @mao59: Tanti auguri alla meravigliosa Loretta Goggi ?????? #LorettaGoggi -