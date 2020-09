Lecce, il killer ha ucciso per vendetta. Il post choc su Fb: «Così sarò soddisfatto» (Di martedì 29 settembre 2020) "Desiderio di vendetta, un piatto da servire freddo. E' vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto?. Una frase tratta da un blog di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 settembre 2020) "Desiderio di, un piatto da servire freddo. E' vero che lanon risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende?. Una frase tratta da un blog di...

fattoquotidiano : Omicidio di Lecce, ha confessato nella notte il presunto killer di Eleonora Manta e Daniele De Santis: “Sì, sono st… - roberta_fasani : Ma come è venuto fuori questo mostro ! Antonio De Marco, chi è il killer di Lecce di Eleonora Manta e Daniele De Sa… - dariophoto69 : Non credo un post simile possa far fede per discriminare se puoi essere o meno un presunto assassino. Credo che se… - HCE__ : RT @rep_bari: Lecce, le risate del killer di Daniele ed Eleonora mentre lo arrestavano. Nei bigliettini pianificate le torture [dalla nostr… - rep_bari : Lecce, le risate del killer di Daniele ed Eleonora mentre lo arrestavano. Nei bigliettini pianificate le torture [d… -