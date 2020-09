In Francia spariscono i bancomat. La via transalpina al cashless (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre in Italia si attende l’avvio, il primo dicembre, del piano cashless per scoraggiare il ricorso al contante, in Francia si assiste alla scomparsa progressiva dei distributori di banconote. Entro i confini dello Stivale non è difficile trovare sportelli automatici, così come è parte della nostra quotidianità usare e ascoltare la frase “Vado a fare un bancomat”. Tuttavia non va allo stesso modo per i nostri cugini d’oltralpe, che per rifornirsi di qualche biglietto da dieci, venti e cinquanta euro, devono armarsi di una buona dose di pazienza e cercare in giro per gli isolati (e a volte per i quartieri della propria città) un terminale. Oltre a questo, a inclinare in maniera irreversibile la società verso la rotta “zero contanti”, è arrivata ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre in Italia si attende l’avvio, il primo dicembre, del pianoper scoraggiare il ricorso al contante, insi assiste alla scomparsa progressiva dei distributori di banconote. Entro i confini dello Stivale non è difficile trovare sportelli automatici, così come è parte della nostra quotidianità usare e ascoltare la frase “Vado a fare un”. Tuttavia non va allo stesso modo per i nostri cugini d’oltralpe, che per rifornirsi di qualche biglietto da dieci, venti e cinquanta euro, devono armarsi di una buona dose di pazienza e cercare in giro per gli isolati (e a volte per i quartieri della propria città) un terminale. Oltre a questo, a inclinare in maniera irreversibile la società verso la rotta “zero contanti”, è arrivata ...

