GF Vip, Giada De Blanck su tutte le furie: "Pronte le querele" (Di martedì 29 settembre 2020) Sfogo della figlia della contessa Patrizia per gli attacchi subiti dalla mamma contro chi mette in dubbio il "sangue blu" e il titolo. "Ho già parlato con il mio avvocato" Giada De Blanck ha deciso dopo quindici giorni di silenzio di intervenire sulla vicenda che vede la mamma attaccata. Gossip che poi sono stati smentiti dalla stessa Barbara D'Urso che ha mostrato il certificato del ministro della giustizia

